В пруду в Воронежской области нашли тело женщины

Фото СУСК по Воронежской области

В пруду у села Сухая Березовка Бобровского района в субботу, 8 июля, обнаружили тело 29-летней женщины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУСКа. При каких обстоятельствах погибла женщина, предстоит выяснить следователям, которые работают на месте происшествия.

– Следователем проведён осмотр места происшествия, опрашиваются местные жители и иные лица, тело погибшей, при осмотре которого видимых телесных повреждений не обнаружено, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – прокомментировали в СУ СК по Воронежской области.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.