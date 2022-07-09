В Воронеже ревнивец чуть не зарезал соперника

Задержанному грозит до 10 лет заключения Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские выясняют обстоятельства, при которых 32-летний местный житель едва не зарезал из ревности к общей знакомой своего соперника-ровесника.

По версии следствия, ревнивец в ночное время пришел к своему знакомому домой и вызвал его на улицу для разговора. Там между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость несколько раз ударил оппонента ножом в область груди. Очевидцы конфликта вызвали полицию и врачей. Потерпевшего госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки слева.

Подозреваемого задержали на месте. В полиции он дал признательные показания, пояснив мотив своего поведения.

По факту нападения полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого заключили в изолятор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.