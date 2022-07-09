Воронежские спасатели предупреждают о жаре и грозах 10 июля

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский областной гидрометцентр прогнозирует на воскресенье, 10 июля, неблагоприятные погодные условия. В течение дня по региону ожидается сильная жара – до 35 градусов выше нуля – и периодические грозы с дождем. При грозе вытер усилится, его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим воронежские спасатели предупредили жителей региона о возможных ЧП и попросили учитывать прогноз погоды при планировании своего дня.

Напомним, на территории области установился самый высокий, пятый класс пожарной опасности. С 9 июля въезд в сосновые леса запрещен. По лесным массивам области в выходные работают противопожарные патрули. Нарушителям особого противопожарного режима грозят огромные штрафы.