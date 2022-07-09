Хоперский заповедник ввел ограничения на посещение из-за высокой опасности пожаров

Фото с сайта Хоперского заповедника

В связи с жаркой и засушливой погодой администрация Хоперского заповедника с 8 по 11 июля ввела запрет на посещение экскурсионных объектов по всей территории. Это связано с большим риском возникновения пожара – на территории региона установился самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

- Музей природы заповедника в выходные дни продолжит работу в штатном режиме, - добавили в заповеднике.

О снятии ограничений или их возможном продлении администрация обещает сообщить на сайте заповедника или в соцсетях. Следите за новостями.