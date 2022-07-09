На воронежской трассе сломался автобус дальнего следования с 47 пассажирами

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В пятницу около 22.00 водитель пассажирского автобуса «Неоплан», который перевозил 47 пассажиров в Кабардино-Балкарскую республику, обнаружил неисправность топливной системы и был вынужден сделать остановку на трассе «Дон» в Верхнемамонском районе. Мужчина сообщил о поломке в систему 112 и вызвал другой автобус.

Просьбу о помощи получили инспекторы ДПС ГИБДД ГУ МВД по Воронежской области и отправились на место ЧП.

- Полицейские на патрульном автомобиле перевезли к месту отдыха женщин с детьми, а затем попросили оказать содействие ехавшего в попутном направлении водителя большегрузного автомобиля, который отбуксировал сломавшееся транспортное средство с пассажирами к автозаправочному комплексу, - сообщили в пресс-службе полиции области.

Утром к месту остановки прибыл другой автобус, на котором пассажиры благополучно добрались до места назначения. После ремонта водитель «Неоплана» также продолжил свой путь, а по прибытию на место связался с инспекторами и поблагодарил их за оказанную помощь.