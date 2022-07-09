В четырех районах Воронежской области назначили новых прокуроров

8 июля новые прокуроры появились сразу в четырех районах Воронежской области: Павловском, Воробьевском, Каширском и Лискинском.

Прокурором Павловского района назначен Александр Шахламазов, который до этого руководил ведомством в Воробьевском районе. Александр Шахламазов родился в 1986 году, окончил ВГУ. В органах прокуратуры работает с мая 2009 года.

Должность прокурора Воробьевского района заняли Андрей Малыгин. Ранее он работал заместителем прокурора Таловского района. Андрей Малыгин родился в 1978 году, в органы прокуратуры поступил в июне 2002 года.

Прокурором Каширского района назначен Геннадий Поздняков, которого перевели с аналогичной должности из Бобровского района. Старший советник юстиции Поздняков родился в 1967 году, окончил ВГУ. В прокуратуру пришел работать в сентябре 1993 года.

На должность Лискинского межрайонного прокурора назначили младшего советника юстиции Алексея Щербакова, 1990 года рождения. На службу в прокуратуру он поступил в октябре 2013 года.