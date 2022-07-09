В Воронежской области иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили о смертельном ДТП, которое произошло в пятницу около 23:40 часов в Новохоперском районе. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачети» совершил наезд на пешехода, 54-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по проезжей части.

В результате аварии пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

По данному факту в полиции организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.