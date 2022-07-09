Воронежцам рассказали о новшествах «Дачной амнистии 2.0»

1 июля 2022 года вступили в силу очередные поправки в закон о дачной амнистии. Согласно ему, дополнительный упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года (даты вступления в силу первого Градостроительного кодекса РФ), будет действовать до 1 марта 2031 года. Таким образом, граждане смогут легализовать дома и участки, документы на которые по каким-то причинам отсутствуют.

Руководитель управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова рассказала о новшествах в рамках брифинга в областном доме журналиста.

Новый закон позволит решить многолетнюю проблему в отношении регистрации жилья, построенного в том числе в советскую эпоху хозяйственным способом в период до 14 мая 1998 года и расположенного в границах населенного пункта. Граждане смогут обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под домом, приложив документ, указанный в законе и подтверждающий факт владения.

Кроме того, граждане, у которых есть земельные участки, предоставленные им на праве пожизненного наследуемого владения или безвозмездного пользования до 30 октября 2001 года, получают в силу закона право собственности на них.

Для оформления недвижимости по дачной амнистии примут документы:

- документ о выделении земли организацией-работодателем

- договор о подключении дома к инженерным сетям

- договор об оплате ЖК услуг

- документы технической инвентаризации

- выписка из похозяйственной книги.