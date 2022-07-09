По дачной амнистии воронежцы оформили больше 320 тысяч объектов недвижимости

За 16 лет действия «дачной амнистии» жители Воронежской области оформили больше 320 тысяч прав на объекты недвижимости в упрощенном порядке. По данным регионального управления Росреестра, всплеск пришёлся на начало амнистии и на 2016 и 2017 годы, когда программа должна была завершиться. За эти 2 года было подано около 45 тысяч таких заявлений.

Пандемия и новые условия тоже подтолкнули людей к оформлению своего имущества. Так за 2021 и полгода 2022 на государственный кадастровый учёт поставлена почти 21 тысяча объектов недвижимости. В 2021 году – 14939 (из них жилых: 6593, садовых: 573, загородных участков: 6964, иных объектов: 709) (6923 в первом полугодии) и в 2022 – 6006(из них жилых: 3626, садовых: 261, з/у: 1856, иных объектов: 263).