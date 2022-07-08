Двое жителей Воронежской области погибли на Украине

фото из аккаунта аминистрации Борисоглебского городского округа ВКонтакте

В специальной военной операции на Украине еще две жертвы из Воронежской области. При выполнении боевых задач погибли Дмитрий Митрофанов и Константин Вояжис, они были жителями Борисоглебска. Печальную весть сообщили в администрации Борисоглебского городского округа.

Соболезнования родственникам выразили власти, а также преподаватели и выпускники Борисоглебского медицинского колледжа, где учился Дмитрий Митрофанов.

Ранее в бою за Мелитополь погиб Роман Иголкин из Бутурлиновки.