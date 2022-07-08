Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 16:33

Двое жителей Воронежской области погибли на Украине

Они были жителями Борисоглебского района
Ярослав ИВАНОВ
фото из аккаунта аминистрации Борисоглебского городского округа ВКонтакте

фото из аккаунта аминистрации Борисоглебского городского округа ВКонтакте

В специальной военной операции на Украине еще две жертвы из Воронежской области. При выполнении боевых задач погибли Дмитрий Митрофанов и Константин Вояжис, они были жителями Борисоглебска. Печальную весть сообщили в администрации Борисоглебского городского округа.

Соболезнования родственникам выразили власти, а также преподаватели и выпускники Борисоглебского медицинского колледжа, где учился Дмитрий Митрофанов.

Ранее в бою за Мелитополь погиб Роман Иголкин из Бутурлиновки.