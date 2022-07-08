Воронежцев пригласили на праздник "Летний день в Костенках"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 июля воронежцев приглашают на исторический фестиваль «Летний день в Костенках». Ежегодный праздник проводится в память об исторически-значимом событии - открытии первой палеолитической стоянки в Костенках в 1879 году.

С 10.00 утра на парковке музея будут работать две площадки. «Корабельный двор» представит экспозицию речных судов, а реконструкторы проведут необычные мастер-классы по клепке корабельной обшивки и работе с инструментами судостроения. А на «Полевом стане» желающие смогут осмотреть экспозицию военного лагеря XVII века и принять участие в мастер-классе «Обращение с огнестрельным оружием XVIII века».

В Зеленой зоне с 10.00 утра можно будет изучить, как жили донские славяне и соседние племена в период с конца VIII по начало Xl веков, на реконструкции «Люди с Дона». Посмотрите макеты жилища и кургана, а также предметы быта донских славян. На площадке «Донские славяне» можно обучиться ткачеству и прядению, почувствовать себя в роли стрелка в лучном тире и принять участие в мастер-классе «Тямбары». А еще на протяжении всего фестиваля для детей будет открыт импровизированный археологический раскоп, где они, вооружившись кисточкой и лопаткой, смогут отыскать необычные артефакты.

В 11.00 в здании музея Ирина Котлярова проведет лекцию «Петр I и Костенки. Зарождение научного интереса к отечественным древностям». В 13.00 пройдет творческий мастер-класс «Путешествие в эпоху Петра l». Участники мастер-класса познакомятся с историей путешествия Петра l в город Костенск, примут участие в представлении театра теней и создадут памятную открытку в технике трафарет.

В 16.00 состоится лекция-прогулка с биологом по костенковским холмам «Реликтовая флора Костенок». Вместе с сотрудниками ботанического сада ВГУ вы откроете мир душистых трав, найдете самые редкие реликтовые растения и узнаете ботанические тайны меловых склонов.

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