В Воронеже суд обязал Фонд капремонта устранить нарушения по ремонту дома

8 июля Центральный райсуд Воронежа своим решением обязал Фонд капремонта Воронежской области устранить нарушения проведенного капремонта многоквартирного жилого дома на ул. Ворошилова, 24.

Ранее прокуратура в интересах инвалида 2 группы, живущего в этом доме, уже предписывала Фонд капремонта решить проблемы дома, но нарушения устранены не были.

В 2017-2019 годах региональный оператор заключал договор с подрядной на проведение работ по капремонту фасада, кровли, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, холодного водоснабжения, а также работ по установке коллективных приборов учета электроснабжения дома. Завершенные работы были приняты региональным оператором и оплачены. Однако прокурорские сотрудники вместе со специалистом Госжилинспекции Воронежской области проанализировали документы и проконтролировали результат.

- Установлено, что работы по капремонту фасада, включая балконы, кровлю, системы водоотведения проведены не в полном объеме и не соответствуют утвержденной проектной документации, - отметили в прокуратуре Воронежской области.