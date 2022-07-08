Мэр Воронежа заявил о повышении стоимости проезда в городских автобусах

фото мэрии Воронежа

Неприятную новость сообщил 8 июля мэр Воронежа Вадим Кстенин при инспекции новых автобусов, поступивших муниципальному перевозчику «Воронежпассажиртранс». Сейчас готовят к выпуску на линии 63 недавно приобретенных автобуса большой вместимости – это хорошо. Печально, что при этом власти готовят повышение стоимости проезда. Глава города сослался на осложнившуюся экономическую ситуацию у частных перевозчиков: из-за потерь в период пандемии им сложно обновлять подвижной состав.

- У нас была договоренность с перевозчиками: они будут обновлять автопарки, а мы будем давать возможность компенсировать расходы за счет постепенного небольшого роста тарифов. Но два предыдущих года - ковидные, экономически сложные - и мы не могли себе позволить допустить поднятия тарифов, когда у людей значительные финансовые трудности. Поэтому процесс обновления пассажирского транспорта приостановился. Особенно тяжело приходится перевозчикам, имеющим технику большой вместимости - эксплуатация автобусов большого класса значительно тяжелее с точки зрения экономики, нежели эксплуатация малого и среднего класса. Сейчас мы имеем один из самых низких в России тарифов, и в этом году его необходимо будет поднимать - не только для того, чтобы пассажирский транспорт продолжал обновляться, а чтобы отрасль в принципе могла функционировать, - отметил Вадим Кстенин.