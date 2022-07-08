В Воронеже осудили мошенников, специализировавшихся на аферах с маткапиталом

Центральный райсуд Воронежа отправил в колонию двух мошенников, специализировавшихся на аферах с маткапиталом, а их подельница получила условный срок. Аферистов осудили за 14 эпизодов.

Трое воронежцев – мужчины (46 лет и 31 год) и 29-летняя женщина – в марте 2016 года разработали схему хищения средств у граждан, получивших право на получение материнского капитала. Владелец сертификата на получение маткапитала обращался в организацию, подконтрольную преступной группе. И попадал в цепкие руки аферистов: они совершался ряд мнимых гражданско-правовых сделок, якобы свидетельствующих о приобретении недвижимости. Мошенники передавали владельцу сертификата документы для подачи в Пенсионный фонд РФ, которые служили основанием для перечисления бюджетных средств. Деньги оседали на подконтрольном аферистам счете. В итоге участники преступной группы похитили из госбюджета более 3 млн рублей, оставив 14 малолетних детей без положенных мер господдержки.

- Подсудимые вину в совершении преступлений не признали, пояснив, что средства похищены из бюджета по вине самих держателей сертификатов. Однако суд посчитал представленные гособвинителем доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчины получили 4 и 3 года колонии общего режима, их взяли под стражу в зале суда. Женщина получила 3 года условно. С осужденных взыщут в госбюджет сумму ущерба, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.