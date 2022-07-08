В Воронеже будут судить преступную группу из 17 человек, занимавшихся сбытом наркотиков

В Центральный райсуд Воронежа поступило уголовное дело группы наркосбытчиков.

В преступное сообщество входило 17 человек. Они вступили в него в июне 2020 года. До марта 2021 года они распространяли запрещенные препараты, пока их не задержали силовики во время оборудования тайников. В общей сложности правоохранители насчитали 14 эпизодов распространения наркотиков. Сотрудники полиции изъяли у наркосбытчиков более 6,5 кг героина, а также метадон и марихуану.

- Согласно распределенным преступным ролям, оптовые курьеры из числа обвиняемых получали крупные партии наркотиков, фасовщики распределяли оптовые партии на более мелкие, остальные участники – закладчики непосредственно оборудовали тайники с наркотиками для сбыта потребителям, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.