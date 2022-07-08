В День любви, семьи и верности полицейские и общественники навестили многодетных родителей

Гости принесли подарки и благодарственное письмо Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники воронежского отдела полиции №8 и представитель Общественного совета при городском УМВД Кристина Кулешова поздравили многодетных родителей Джамала и Динару Баматхановых с Днем семьи, любви и верности. О том, как прошла встреча рассказали в пресс-службе полиции в пятницу, 8 июля.

У супругов четверо детей: 14-летний Карим, 5-летние двойняшки Камиль и Рамиль и 2-летний Эмир. Сейчас семья ждет появления на свет еще одного малыша. Динара надеется, что в этот раз станет матерью девочки. Тогда она сможет научить ее женской мудрости, умению хранить и оберегать семейный очаг. А пока мальчишки впитывают семейные традиции, учатся помогать маме и заботиться о ней, ценить и беречь семью.

- Мы познакомились, как в индийском кино: Джамал увидел меня на фотографии у родственников и вскоре приехал из Москвы в Воронеж знакомиться. Потом было сватовство, красивая свадьба. Мы вместе уже 15 лет, - рассказала Динара.

Джамал и Динара вместе уже 15 лет Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних ОП № 8 Елена Ананьина от имени руководителя вручила главе семейства благодарственное письмо за верность семейным ценностям и достойное, нравственное воспитание детей. Малышам гости подарили шары и сладости.

- Подобные семьи - достойный пример для подражания. Любящие и заботливые родители, несомненно, воспитывают своих детей в искренней атмосфере семьи, любви и верности. И это самый важный фундамент жизни каждого ребенка, - рассказала Кристина Кулешова.

Отметим, День семьи, любви и верности утвержден как официальный праздник Указом Президента РФ в июне текущего года.