В Воронежской области черный лесоруб вернет казне 125 тысяч рублей за два спиленных ясеня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

38-летнему черному лесорубу придется вернуть госбюджету более 125 тысяч рублей. В такую сумму оценили специалисты ущерб экологии от спиленных мужчиной в селе Олейниково двух ясенях в урочище «Редкодуб», относящемся к лесам гослесфонда.

- Решением суда исковые требования прокурора о взыскании суммы причиненного преступлением ущерба удовлетворены в полном объеме. За незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере виновному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.