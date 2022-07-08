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Происшествия8 июля 2022 12:34

В Воронежской области черный лесоруб вернет казне 125 тысяч рублей за два спиленных ясеня

Мужчина получил 1,5 года условного срока
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

38-летнему черному лесорубу придется вернуть госбюджету более 125 тысяч рублей. В такую сумму оценили специалисты ущерб экологии от спиленных мужчиной в селе Олейниково двух ясенях в урочище «Редкодуб», относящемся к лесам гослесфонда.

- Решением суда исковые требования прокурора о взыскании суммы причиненного преступлением ущерба удовлетворены в полном объеме. За незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере виновному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.