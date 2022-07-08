Воронежский мэр анонсировал торги на второй этап реконструкции Остужевской развязки

На второй этап реконструкции Остужевской развязки потратят до 2,07 млрд рублей. Мэр Вадим Кстенин подписал распоряжение, которое позволяет объявить торги. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале в пятницу, 8 июля.

Документ позволяет заключить контракт на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных средств. Предполагается, что 2,05 млрд направят на строительно-монтажные работы. Из них 1,26 млрд рублей выделят уже в 2023 году. Ранее мэр Вадим Кстенин оценивал второй этап реконструкции в 1,7 млрд рублей.

Вся необходимая документация уже готова, поэтому в скором времени будут объявлены торги.

Напомним, Остужевская развязка свяжет федеральные трассы на подъезде к Воронежу со стороны Курского направления и выезд из города в направлении дороги Р-22 «Каспий». Строительство началось год назад с возведения моста и пройдет в три этапа. Подрядчик уже частично возвел конструкцию и сейчас завозит грунт для выравнивания основания под подъезд к виадуку.