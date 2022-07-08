В Воронежской области будут судить мошенницу, продавшую пенсионерам по 9 000 пожарные извещатели стоимостью 400 рублей

В Новохоперский райсуд передают дело 23-летней жительницы Ростовской области, знатно нагревшей руки на пенсионерах.

В январе 2022 года мошенница, представляясь сотрудником организации по обслуживанию газового оборудования, вводила в заблуждение пенсионеров и продавала им дымовые извещатели почти за 9 000 рублей каждый, выдавая их за газовые анализаторы. При том, что реальная стоимость извещателя составляет 400 рублей. То есть стоимость завышена больше, чем в 20 раз!

- Аферистка убеждала стариков в обязательности установки приборов. Для придания законности преступным действиям она составляла документы, подтверждающие покупку. Закончить преступление в последнем случае у обвиняемой не получилось. Бдительная пенсионерка, заподозрив неладное, отказалась от покупки, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Прокурор района предъявил в суд исковое заявление в интересах одного из потерпевших в возрасте 94 лет, который не может самостоятельно защищать свои права, о взыскании в его пользу суммы причиненного преступлением ущерба в размере почти 18 тысяч рублей.