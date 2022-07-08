Воронежский водоканал накажут за оставление 43 тысяч горожан без воды на срок больше двух суток

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Прокуратура проводит проверку по факту оставления без воды около 43 тысяч жителей Коминтерновского района. Причиной стали две аварии на водопроводе, которые произошли 5 июля. Из-за этого отключили воду в домах, расположенных по Московскому проспекту, бульвару Победы, улицам Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Антонова-Овсеенко, Хользунова. Люди сидели без воды больше двух суток. На улице, как назло, была 30-градусная жара.

- Организована проверка в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи холодного водоснабжения при устранении аварии. Установлено, что ООО «РВК-Воронеж», вопреки требованиям федерального законодательства, нарушил допустимую продолжительность перерыва подачи воды на сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения для населения. Прокуратура города возбудила в отношении ООО «РВК-Воронеж», а также директора по производству ресурсоснабжающей организации административные дела. Их направили для рассмотрения в государственную жилищную инспекцию Воронежской области. Прокурорская проверка по факту отключения водоснабжения продолжается, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В многоэтажки Коминтерновского района Воронежа до сих пор не вернулась вода.

Напомним, сразу два порыва обнаружили днем 5 июля на водоводе на севере Воронежа. Авария оставила без воды больше крупный жилой микрорайон. В Коминтерновском районе объявляли режим ЧС.Техническую и питьевую воду жителям все это время подвозили с помощью автоцистерн.