Воронежские врачи установили датчик в ткань головного мозга жертве ДТП

Мужчина поступил в реанимацию в состоянии комы Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

В апреле в отделение реанимации и интенсивной терапии Воронежской областной больницы поступил молодой мужчина с черепно-мозговой травмой в состоянии комы. Он стал жертвой ДТП. Состояние мужчины оценивали, как крайне тяжелое – он мог умереть в любую минуту. Для спасения пациента врачи установили в ткань головного мозга датчик внутричерепного давления. Подробности рассказали в областном департаменте здравоохранения в пятницу, 8 июля.

Специалисты диагностировали у пациента ушиб ствола головного мозга, и травматические субарахноидальное кровоизлияние, отягощенное высоким внутричерепным давлением.

- Для снижения аномально высокого давления пациента подключили к специальному аппарату для искусственной гипотермии, позволяющему, охлаждая пациента, добиться необходимым анатомический показаний, - рассказали в Облздраве. – Устройство было внедрено в работу ВОКБ №1 в феврале этого года и уже показало свою эффективность.

Непосредственно в ткань головного мозга больного врачи установили датчик внутричерепного давления, который позволил проводить узко ориентированную точечную терапию.

Мужчина пребывал в крайне тяжелом состоянии более трех недель. Все это время он был подключен к приборам жизнеобеспечения. Однако лечение помогло – пациент пошел на поправку. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан домой.