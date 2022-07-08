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Общество8 июля 2022 10:58

Глава Воронежа Вадим Кстенин и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев поздравили воронежцев с Днем семьи, любви и верности вас!

Дорогие воронежцы, любящие и любимые, с Днем семьи, любви и верности вас!
Источник:kp.ru

В этом году мы впервые отмечаем дату 8 июля в статусе государственного праздника. И это закономерное событие, ведь именно счастливая и дружная семья была и будет основой любого общества, надежной опорой для каждого человека, источником вдохновения и гармонии.

Путь каждая воронежская семья, следуя заветам святых Петра и Февронии Муромских, ставшим воплощением идеала супружеских отношений, полных взаимоуважения, поддержки и понимания, тепла и чуткости, бережно хранит тепло домашнего очага и семейные ценности, несет свою любовь через всю жизнь.

Гармонии вам, мира и благополучия!

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