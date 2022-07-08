В Воронежской области объявили штормовое предупреждение по жаре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Региональный гидрометцентр распространил штормовое предупреждение. Днем 9 июля местами по Воронежской области ожидается сильная жара. Максимальную температуру воздуха прогнозируют до 35°.

В такой зной лучше поберечься и не выходить на улицу. Контролировать давление, пить много воды, принимать прохладный душ. И ни в коем случае не выпивать алкоголь - только воду, несладкий морс, айран, советую врачи.

Из-за жары объявлена чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. В наступающие выходные в патрулирование лесов выйдут подвижные группы МЧС, оснащенные беспилотной авиацией - облетать зеленые насаждения и дачные поселки будут квадрокоптеры (на вооружении в ГУ МЧС России по Воронежской области состоит 12 БПЛА). Кроме того, МЧС пользуется средствами космического мониторинга. От камеры «летающего инспектора» не скроется ни один дымок. Фото и видео записи с дронов служат доказательствами при составлении протоколов об административных правонарушениях.

С начала особого противопожарного режима выписано 218 протоколов, общая сумма штрафов составила более 300 тысяч рублей. Штрафы за использование открытого огня в условиях особого противопожарного режима серьезно возросли: от 10 до 20 тысяч рублей для обычных граждан, от 30 до 60 тысяч рублей - для должностных лиц, от 60 до 80 тысяч - для предпринимателей без образования юрлица, от 400 до 800 тысяч рублей - на юрлица.

Жара продержится в Воронежской области все выходные В понедельник чуть похолодает, во вторник будет +26.