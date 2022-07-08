Мост через реку Дон под Воронежем полностью перекроют 1 октября

Мост через реку Дон в селе Новоживотинном полностью перекроют 1 октября. Об этом сообщил руководитель регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин. Ремонт переправы с лета на осень решили сдвинуть из-за сельскохозяйственных работ: чтобы не пострадала уборочная кампания. Пока мост не перекрыли, рабочие будут заниматься заготовкой материалов для реконструкции.

На время закрытия моста для легковых машин будет работать понтонная переправа. А грузовики направят в обход.

Мост возвели еще в 1973 году. Объект сильно износился и давно ждал капитального ремонта. Работы откладывали четыре раза, теперь же очередь дошла до него. Завершить реконструкцию планируют к осени 2023-го.