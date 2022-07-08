В Воронежской области машинист тепловоза отравился нефтепродуктами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники Гострудинспекции Воронежской области расследует тяжелый несчастный случай с работником РЖД. Инцидент произошел 28 июня. Машинист тепловоза, находившийся на 11 пути необщего пользования базы ПМС-138, почувствовал недомогание в 6.40.

- Состояние 36-летнего работника внезапно ухудшилось. Медики поставили диагноз - отравление нефтепродуктами. В настоящее время главный государственный инспектор труда проводит расследование несчастного случая, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.