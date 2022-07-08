В Воронеже ликвидируют ведущую к аэропорту железнодорожную ветку

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На улице Антонова-Овсеенко ликвидируют железнодорожные пути, которые ведут к воронежскому аэропорту. Об этом сообщил руководитель регионального департамента дорожной деятельности Максим Оськин на пресс-конференции 7 июля. Ранее эту ветку использовали для перевозки горюче-смазочных материалов. Сейчас же воздушная гавань имеет другие возможности и резервуары для хранения топлива. Таким образом, необходимость в железнодорожном транспорте отпала. Задокументировать решение власти должны к осени

Ликвидация жд-путей позволит реконструировать дорожную инфраструктуру, ведущую в том числе и в микрорайон Подгорное, а также наладить с ним автобусное сообщение.