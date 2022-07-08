В Воронеже изменят три маршрута общественного транспорта

Маршруты изменятся 12 июля Фото: Андрей АБРАМОВ

В Воронеже изменится маршрут движения автобусов №21,63 и 78. Кроме того, №58 переименуют в №85. Изменения начнут действовать с 12 июля. Об этом сообщили на сайте единого оператора городских пассажирских перевозок.

Автобус №21: остановка «Поликлиника №7» улицы Ключникова, Острогожская, Краснознамённая, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, Платонова, Университетская площадь, Плехановская, площадь Ленина, Кардашова, Карла Маркса, проспект Революции, улица Степана Разина, Чернавский мост, Ленинский проспект до остановки «Школа».

В обратном направлении: Ленинский проспект, улица Брусилова, Чернавский мост, улица Степана Разина, проспект Революций, площадь Ленина, улицы Кирова, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменная, Острогожская, Ключникова.

Маршрут №63: остановка «Филиал стоматологической поликлиники № 6», улица 9 Января, 45 Стрелковой Дивизии, Беговая, Новгородская, Хользунова, Московский проспект, Плехановская, Кольцовская, проспект Революции, улица Ленина, Северный мост, Остужева, Ленинский проспект, Ленинградская, Димитрова, Ленинский проспект, остановка «улица Димитрова».

В обратном направлении: Ленинский проспект, улица Остужева, Северный мост, улица Ленина, Кольцовская, Плехановская, Московский проспект, Беговая, 45 Стрелковой Дивизии, 9 Января.

Автобус №78: остановка «завод ГОО» , улицы Корольковой, Дубровина, дорога на Никольское (до остановки «микрорайон Никольское»), Майская, дорога в микрорайон Никольское, затем по автодороге на Нововоронеж, Подклетный до остановки «микрорайон Подклетный».

В обратном направлении: по дороге на микрорайон Подклетный, на Нововоронеж, микрорайон Никольское, Майская (до остановки «микрорайон Никольское»,), улица Майская, автодорога на микрорайон Никольское, улица Дубровина, улица Корольковой, остановка «завод ГОО».

Напомним, ранее Максим Захаров сообщил, что в скором времени на линию вернуться маршруты №78 и 85. Обслуживать их будет муниципальное «Воронежпассажиртранс». С бывшими перевозчиками мэрия расторгла контракт из-за регулярных нарушений в расписании.