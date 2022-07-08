Воронежцев зовут отметить День семьи, любви и верности в музеях

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 июля воронежцев приглашают в музеях отметить День семьи, любви и верности.

В музее имени Крамского в 12.00 пройдет мастер-класс «Наше лето». Художник Виктория Афанасьева расскажет о приемах работы с гуашью, об особенностях живых линий и пятен, дающих выразительный эффект в картине. Картины участников будут созданы из разнообразных элементов, в итоге получится декоративный пейзаж, наполненный личными смыслами и настроением лета.

В музее-квартире Мордасовой в 14.00 состоится открытие выставки «Сувениры – путешественники».

9 июля в 12.00 воронежцев приглашают отметить День семьи, любви и верности в Доме-музее Дурова. В этот день в усадьбе пройдет настоящее цирковое представление.

А в музее-усадьбе Веневитинова в 14.00 пройдет музейный праздник «Жребий мой счастливый».