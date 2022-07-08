Воронежский криминальный авторитет попал под уголовное дело за «высшее положение в преступной иерархии»

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: УФСБ России по Воронежской области.

В Воронежской области возбудили уголовное дело на криминального авторитета за «занятие высшего положения в преступной иерархии». 47-летний мужчина создал банду в одном из учреждений УФСИН, где отбывает наказание. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова в пятницу, 8 июля.

Уголовное дело по ст.210.1 УК РФ возбудили по материалам региональных управлений УФСБ и УФСИН. Высшее положение в преступной иерархии мужчина занимал с февраля 2020 года. По существующим негласным нормам и правилам криминального мира ему подчинялись другие заключенные, имеющие более низкий статус и придерживающиеся преступной идеологии.

В пресс-службе Главка отметили, что ранее авторитет неоднократно был судим за имущественные преступления. По новому уголовному делу ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства деятельности фигуранта.