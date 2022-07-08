Мэр Вадим Кстенин рассказал, как новые автобусы готовят к выпуску на маршруты Воронежа

Работа с документами ведется параллельно с техническими мероприятиями Фото: Телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.

В скором времени на маршруты общественного транспорта Воронежа выпустят 63 новых автобуса большого класса. Их город получил по решению губернатора Александра Гусева. «Воронежпассажиртранс» заранее подготовил штат водителей. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале в пятницу, 8 июля.

Глава города проверил, как автобусы готовят к выпуску. Сейчас областные власти готовят документы для передачи транспорта в собственность муниципалитета. Параллельно мэрия проводит технические мероприятия. Так автобусы быстрее выйдут на маршруты.

Весь новый подвижной состав уже находится на базе предприятия. Полностью завершили оклейку, настраивают навигационное оборудование, речевые информаторы, начали установку терминалов. Проводится техобслуживание.

Мэр Вадим Кстенин проверил подготовку новых автобусов Фото: Телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.

- После принятия автобусов на баланс останутся только постановка на учет и страхование, - пояснил Вадим Кстенин. - Надеюсь, что все процессы пройдут без сбоев и автобусы как можно скорее усилят транспортную работу на магистральных маршрутах, а также решат проблемы с пассажирским транспортом на направлениях в Шилово и к Гормолзаводу.