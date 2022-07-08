В подъезде воронежской многоэтажки грабитель вырвал сумку из рук 81-летнего мужчины

Днем в подъезде дома на Ленинском проспекте грабитель вырвал из рук пенсионера сумку с документами и деньгами. В кошельке было более 30 тыс. рублей. С похищенным преступник убежал. 81-летний мужчина обратился в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 8 июля.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний воронежец, который ранее был неоднократно судим за воровство и незаконный оборот наркотиков. Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».