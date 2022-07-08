В мэрии рассказали, почему в многоэтажки Коминтерновского района Воронежа до сих пор не вернулась вода

В домах устраняют локальные проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После масштабной коммунальной аварии в Коминтерновском районе Воронежа ряд многоэтажек до сих пор остаются без воды. При этом поломку специалисты «РВК-Воронеж» уже починили. Пока устраняются локальные проблемы, мэрия организовала дополнительный подвоз технической и питьевой воды. Об этом сообщили в городской администрации в пятницу, 8 июля.

Набрать воду можно на улицы Генерала Лизюкова у дома №97, а также на улице Антонова-Овсеенко у дома №35в.

- Запуск сложной и масштабной гидравлической системы водоснабжения - непростой и многоступенчатый процесс, в ходе которого возможны локальные проблемы, связанные с воздушными пробками в трубах, слоями на оборудовании повысительных насосных станций и так далее, - пояснили в мэрии.

Мэр Вадим Кстенин поручил профильным чиновникам отслеживать все сигналы о проблемах в конкретных домах.

Напомним, сразу два порыва обнаружили днем 5 июля на водоводе на севере Воронежа. Авария оставила без воды крупный жилой микрорайон. Техническую и питьевую воду жителям все это время подвозили с помощью автоцистерн. Первый порыв устранили 6 июля, второй в 3.50 7 июля - на месте утечки установили муфту. Сразу после этого началось заполнение системы водой. Однако жители района продолжили жаловаться на отсутствие воды.