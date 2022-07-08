В День семьи, любви и верности воронежскую телебашню украсят цветы из огней

пресс-службы филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ». Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На воронежской телебашне зажгут архитектурно-художественную подсветку в честь Дня семьи, любви и верности в пятницу, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

В «световую открытку» добавили распускающиеся цветы: ромашки, васильки, анютины глазки и розы. На башне появится 180-метровая надпись «Любовь, семья, верность». Иллюминация будет гореть с 21.30 до 23.00.

Отметим, световое шоу в честь праздника пройдет и в других городах России. К примеру, в Казани подсветку дополнят белые цветы на темном фоне, а в Ростове-на-Дону – переливающиеся яркие узоры. В Москве на медиафасаде Останкинской башки будут транслировать тематический видеоролик.