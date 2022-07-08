Два новых пункта проката детских автокресел открылись в Воронежской области

В Воронежской области открылись два новых пункта проката детских автокресел. Об этом рассказал глава регионального УГИБДД Евгений Шаталов. Точки аренды заработали в Россоши и Лисках.

В Воронеже на Холмистой, 56 аналогичный пункт появился в июле 2020 года. Для аренды кресла водителю нужно предъявить документы, а также внести залог – тысячу рублей. Его вернут после возврата удерживающего устройства. Срок проката – две недели (при необходимости возможно продление). Информацию о наличии автокресла нужных параметров можно узнать по телефону: 8-952-959-18-51.

Госавтоинспекция напоминает, что любой желающий может поучаствовать в проекте «Безопасность – это просто». Для этого достаточно привезти в прокат удерживающее устройство, если ваши дети из него выросли и оно лежит без надобности.