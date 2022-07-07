Следователи выясняют обстоятельства гибели жителя Воронежской области в реке «Дон»

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 38-летнего жителя села Желдаковка Павловского района. Тело мужчины из реки Дон достали спасатели днем 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в четверг, 7 июля.

По предварительным данным, мужчина утонул 3 июля. В Павловске он катался на моторной лодке, которая опрокинулась.

Как рассказали в ведомстве, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Предварительный осмотр телесных повреждений не показал.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас опрашивают очевидцев. По результатам проверки примут процессуальное решение.