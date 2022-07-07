На границе Воронежской и Ростовской областей появится гостиничный центр за 2 млрд рублей

Проект реализуют за два года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе появится новый гостиничный комплекс с брендовыми магазинами, кафе, заправками, шиномонтажом и стоянками. Инвесторы планируют вложить в проект 2 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации – 2 года. Об этом рассказал первый замглавы администрации Богучарского района Алексей Кожанов в четверг, 7 июля.

Пока инвесторов не называют. Известно, что это московская и воронежская компании. Участок уже передали предпринимателям. Сейчас предстоит перевести его из категории земель «сельскохозяйственного назначения» в «земли для коммерческого использования». Участок расположен недалеко от села Криница в нескольких километрах от границы с Ростовской областью. Земли по обеим сторонам трассы «Дон» - по 4 га с каждой.

- Район расположен между Сочи и Московкой, поэтому придорожные гостиницы очень востребованы. Мы надеемся, что все проезжающие будут останавливаться там, - рассказал Алексей Кожанов. – За последние несколько лет количество гостиниц у нас в районе увеличилось в разы. Раньше было 1-2, сегодня бизнес построил 17. Они все заполнены. Видя это, москвичи понимают, что могут нормально развернуться здесь. Это приносит деньги в экономику района.