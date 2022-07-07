Заместителя начальника воронежской военно-воздушной академии задержали за взятку

В самой академии от комментариев воздержались до окончания разбирательств. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже задержали одного из заместителей начальника Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина. По неофициальным данным, речь идет о заме по вооружению, начальнике отдела технического обеспечения. Согласно предварительной версии, в конце прошлого месяца сотрудник вуза попался на взятке.

В самой военно-воздушной академии факт задержания отрицать не стали. Однако от комментариев до окончания разбирательств воздерживаются.

Тем временем очередное заседание Ленинского райсуда по делу бывшего ректора ВГТУ сорвалось из-за плохого самочувствия подозреваемого. Сергей Колодяжный заявил, что ему плохо еще перед началом заседания. Из зала бывшего ректора отвезли в БСМП. Напомним, Колодяжного обвиняют в растрате 58 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили в феврале 2020 года.