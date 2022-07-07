54 воронежских болельщика подали заявки на оформление Fan ID

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54 воронежца подали заявки на оформление Fan ID. Об этом сообщил руководитель регионального департамента цифрового развития Денис Волков 7 июля. Паспорт болельщика требуется для прохода на игры Российской Премьер-Лиги. Однако обязательным документ является пока только для стадионов пяти городов: Екатеринбурга, Самары, Сочи, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Воронеж попал во второй этап внедрения Fan ID. Ориентировочно речь идет о следующем годе, о второй половине чемпионата 2022-2023.

С 4 июля оформить паспорт болельщика можно через сайт Госуслуг. Для этого потребуется заполнить анкету и приложить фотографию. Затем необходимо прийти в МФЦ для подтверждения личности и завершения процедуры.

Как отмечают в Министерстве спорта РФ, карта болельщика совершенствует существующую систему обеспечения безопасности на стадионах. Так как билеты на матчи сейчас обезличены, этим пользуются люди, которым проход на стадион запрещен по решению суда.

Первую домашнюю игру в рамках РПЛ «Факел» проведет 30 июля. На Центральном стадионе профсоюзов воронежские спортсмены встретятся с футболистами «Динамо». В ближайшее время начнется продажа абонементов, а затем и билетов.

Сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории комиссия Российского футбольного союза выдала воронежскому стадиону 30 июня. Представители РФС посетили объект и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований. Также специалисты оценили состояние газона арены на предмет соответствия стандарту.