В ДТП с участием трех дорожных рабочих разберется воронежская Гострудинспекция

Старший государственный инспектор труда разбирается в ситуации Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Региональная Гострудинспекция разберется в причинах и обстоятельствах ДТП, в котором пострадали дорожные рабочие. Об этом сообщила газета «Новости Воронежа» со ссылкой на ведомство в четверг, 7 июля.

Резонансное ДТП произошло в Нижнедевицком районе 5 июля. Водитель Volvo не справился с управлением и врезался в «КамАЗ». После этого грузовик отбросило в еще один «КамАЗ» и погрузчик «КАЗ». На обочине в это время находились рабочие. Они оказались под колесами автомобиля.

В аварии пострадали шесть человек, в том числе, машинист, дорожный рабочий и водитель спецтранспорта. Сейчас старший государственный инспектор труда разбирается в ситуации.