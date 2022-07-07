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Общество7 июля 2022 14:29

Воронежский водоканал устранил коммунальную аварию на Лизюкова

В скором времени в 11 многоэтажек района вернется вода
Мария Щербакова
Произошла утечка на водопроводной линии диаметром 400 мм

Произошла утечка на водопроводной линии диаметром 400 мм

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коммунальную аварию в районе улицы Лизюкова ликвидировали. В 16.50 возобновили подачу холодной воды в многоэтажки района. В скором времени ресурс вернется во все дома. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Авария произошла на водопроводной линии диаметром 400 мм в четверг, 7 июля. Без воды остались жители девяти домов на Лизюкова и двух на Хользунова. Специалисты водоканала проводили работы на глубине 2,5 метра. Использовали всю необходимую технику, в том числе экскаваторы, автомобиль техпомощи и откачивающее оборудование.

Управа Коминтерновского района организовала подвоз технической и питьевой воды.