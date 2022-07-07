Из-за избиения человека сотрудника воронежского миграционного центра отстранили от службы

Воронежские полицейские разбираются в ситуации с избиением иностранца в миграционном центре. Вольнонаемного работника, поднявшего руку на мигранта, уже отстранили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 7 июля.

Видеозапись с инцидентом появилась в сети Интернет. В ведомстве заметили ее во время мониторинга СМИ. Полицейские предварительно установили, что работник центра ударил мигранта в грудь во время постановки на дактилоскопический учет. Кроме того, мужчина вел себя некорректно по отношению к иностранцу.

- Руководством ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководитель привлечён к дисциплинарной ответственности, - рассказали в пресс-службе Главка.