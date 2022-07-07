Сергей Колодяжный уехал из воронежского суда на скорой

Заседание перенесли на 11 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередное заседание Ленинского районного суда по делу бывшего ректора воронежского опорного университета сорвалось из-за плохого самочувствия подозреваемого. Колодяжный заявил, что ему плохо еще перед началом заседания. Суд рассмотрел его заявление и принял решение вызвать на место скорую помощь. Из зала бывшего ректора отвезли в БСМП. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 7 июля.

По одной из версий, проблемы возникли из-за нарушения графика приема лекарств. У Колодяжного есть ряд хронических заболеваний. Почему он в СИЗО не пил нужные ему препараты, предстоит выяснить. Заседание суда назначали на 11 июля, однако состоится оно или нет, будет зависеть от состояния здоровья подозреваемого.

Сергей Колодяжный жаловался на проблемы со здоровьем и ранее. Он находился в СИЗО с марта 2020 года. В феврале 2021 его выпустили под домашний арест, а в апреле 2022 суд изменил меру пресечения на временное освобождение с запретом определенных действий. Однако уже в конце мая экс-ректор снова оказался за решеткой. Как пояснили в суде, Колодяжный общался со свидетелями и оказывал на них давление, в частности, выражал пожелания, какие они должны дать показания, чем нарушил «запрет на определенные действия».

Напомним, Сергея Колодяжного обвиняют в растрате 58 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили в феврале 2020 года. Изначально ректора обвиняли по двум статьям – в мошенничестве в особо крупном размере и получении крупной взятки. Но затем переквалифицировали на присвоение имущества.

По данным следствия, с 2015 по 2020 годы ректор начислял необоснованные выплаты и премии 180 сотрудникам вуза. А потом заставлял их отдавать назад руководству технического университета якобы на нужды учебного заведения. Силовики полагают, что на самом деле Колодяжный распоряжался деньгами по собственному усмотрению.