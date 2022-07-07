Воронежцу придется заплатить 40 тыс. рублей за публикацию в социальной сети

В социальной сети появилась очередная информация, дискредитирующая Вооруженные Силы РФ. Оказалось, что разместил ее 34-летний воронежец. Теперь ему предстоит заплатить штраф в 40 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 7 июля.

Полицейские составили в отношении правонарушителя протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российских Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Дело рассмотрели в Железнодорожном районном суде. Воронежца признали виновным.