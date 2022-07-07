В Воронеже грабитель ворвался в квартиру и похитил музыкальную колонку

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В полицию с заявлением о грабеже обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что вечером ее сын возвращался домой и встретил у подъезда знакомого, который потребовал деньги. Получив отказ, вымогатель проследовал за парнем в квартиру, где схватил музыкальную колонку и выбежал. Причиненный ущерб составил две тысячи рублей.

Полицейские оперативно определили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался ранее судимый 22-летний воронежец. Его задержали на территории Железнодорожного района. Молодой человек признался в совершении преступления. Похищенную колонку нашли у него во время обыска. Скоро имущество вернут законной владелице.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», наказание по ней предусматривает до 4 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.