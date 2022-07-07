К концу лета в воронежских маршрутках заработают камеры, фиксирующие нарушителей на «выделенках»

С 31 июля прошлого года выделенная полоса заработала на Московском проспекте Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

До конца лета в воронежских маршрутках заработают камеры, которые будут фиксировать нарушителей на выделенных полосах. Об этом рассказал глава регионального УГИБДД Евгений Шаталов. Пока же власти вместе с Госавтоинспекцией прорабатывают юридические нюансы.

Продолжают автоинспекторы бороться и с водителями, которые паркуются на «выделенках». По словам Евгения Шаталова, эвакуаторы в ежедневном режиме увозят на штрафстоянку машины нарушителей. Такими мерами надеются дисциплинировать водителей.

Объяснил глава УГИБДД и штрафы водителям маршруток, вынужденных выезжать из своей полосы из-за преград в виде все тех же припаркованных авто.

- Действительно, водителей наказывают. Ведь камеры автоматически фиксируют нарушения правил. Сами отменить этот штраф не можем. Но мы уже отладили схему, когда перевозчик подает жалобу, после чего постановление аннулируется. Так что никакой угрозы водителям нет, - добавил Евгений Шаталов.

Напомним, с 20 октября 2020 года действует выделенная полоса на Северном мосту и улице Остужева - до кольцевого пересечения с Ленинским проспектом. С 26 июня 2021-го «выделенки» заработали на Чернавском мосту, дамбе и улице Степана Разина, а также на ВоГРЭСовском мосту, дамбе, улице 20-летия Октября. А с 31 июля - на Московском проспекте и улице Плехановской. Видеокамеры на выделенных полосах заработали с 8 апреля 2022-го.