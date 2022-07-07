Воронежский лесник за 15 тысяч «разрешил» спилить сосен на три миллиона

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Сотрудники Острогожского лесничества обнаружили у села Усть-Муравлянка несколько десятков пней от свежих сосен. От места вырубки шли следа от шин грузовика. Расследование вывело на 64-летнего лесника, проживающего в Репьевском районе. Когда мужчину задержали, тот признался, что в июне получил от местного жителя 15 тысяч рублей за «разрешение» спилить деревья. Лесник сам выделил делянку в лесу.

- После этого не подозревающий о противоправности своих действий мужчина вместе со знакомым спилил на указанном месте 95 сосен, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Срубленные стволы деревьев граждане погрузили в кузов грузовой машины и отвезли на пилораму за пределы Репьевского района для последующего сбыта.

Лесник пояснил, что намеревался списать уничтоженные сосны как бурелом. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 3 млн рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.