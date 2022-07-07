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Происшествия7 июля 2022 9:57

В 2022 году в Воронежской области стали реже происходить ДТП

Статистика аварийности снизилась на 6,1%
Мария Щербакова
При этом увеличилось количество столкновений при обгоне

При этом увеличилось количество столкновений при обгоне

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронежской области с начала года количество ДТП с пострадавшими снизилось на 7,6%. В общей сложности с января по июнь в регионе произошло 1 092 аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 7 июля.

По данным ведомства, уменьшилось количество наездов на пешеходов на 6,1% (257 происшествий), а также количество ДТП с участием детей – на 5,84% (27 человек).

Реже стали происходить аварии с участием нетрезвых водителей – на 9,3% (57 происшествий). Сократилось и число погибших в таких ДТП – на 45,9% (20 человек).

При этом в пресс-службе Главка отметили рост аварий, связанных с выездом на встречку. Их стало больше на 18,6%. В 83 таких ДТП 21 человек и 128 получили травмы.