Сбер приглашает воронежцев на первую в Черноземье «Галерею новостроек»

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В экспозиции представлены жилые комплексы девелоперов – партнеров банка по субсидированию ипотеки. Познакомиться с проектами выставки можно до конца июля.

В галерее представлены основные застройщики Воронежа и области: СК Выбор, ГК «ДСК», «ВДК», ГК «Развитие», ГК «Еврострой», ГК «Инстеп», ГК «ЖБИ-Жилстрой», ООО предприятие «ИП К.И.Т», ООО СЗ БМ-Групп, ООО СЗ «СК «Стэл», ООО СЗ СМУ «БИК».

Партнерские программы с субсидированными ставками от 0,1% Сбер реализует совместно с большинством региональных девелоперов, таким образом по сравнению со стандартными программами кредитования можно сократить ежемесячный платеж практически в два раза. С начала года объемы выдач по субсидированным программам превысили 390 млн руб.

Сбер является основным банком-партнером строительной отрасли Воронежской области. Банк финансирует более 60% жилищных комплексов и выдает каждую вторую ипотеку в регионе. Общий кредитный портфель рынка финансирования недвижимости превысил 24,5 млрд руб. При этом более половины этого объема приходится на Воронежскую область.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО СберБанк:

«Ипотечные продукты снова становятся более доступными для наших клиентов. Это происходит не только благодаря развитию льготных программ с господдержкой, но и запуску собственных продуктов Сбера. Такие мероприятия, как «Галерея новостроек» – это замечательная возможность узнать о последних новостях ипотечного рынка, предложениях девелоперов, а также выгодных механизмах оформления ипотеки с субсидированной ставкой. После знакомства с галереей посетители смогут получить необходимую консультацию в нашем центре ипотечного кредитования».

С начала этого года около 5 000 воронежских семей при поддержке Сбера улучшили жилищные условия. При этом практически половина всех выдач приходится на ипотеку с господдержкой. Сегодня минимальная ставка по базовым ипотечным продуктам – 10,5% годовых. По «Господдержке 2020» ставка составляет 6,7% годовых, по ипотеке для семей с детьми – 5,7%.

В апреле Сбер презентовал льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний со ставкой от 4,7%, начал прием заявок на ипотечные кредиты с господдержкой на строительство домов своими силами. Банк также запустил уникальные на сегодняшний день «Ипотеку без первоначального взноса» и комбо-ипотеку для клиентов, которые собираются покупать квартиру в новостройке, машино-место и/или кладовую.

Кроме того, получить дополнительную скидку 0,3% к ипотечной ставке клиенты Сбера и других банков могут при электронной регистрации сделки на платформе Домклик.