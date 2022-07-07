Обитателям Воронежского зоопарка в жару дают мороженое и устраивают душ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежская жара сводит с ума не только людей, но и животных. Нелегко приходится и обитателям зоопарка. Они ищут тень или отсиживаются в домиках, копают углубления и ложатся в устроенные ямки. Птицы, распушив крылья, прижимаются к земле.

Чтобы облегчить участь питомцев, сотрудники зоопарка для рептилий и птиц устраивают опрыскивание водой. Киперы из отдела копытных также купают своих подопечных, поливая их из шлангов. Водные процедуры нравятся всем животным.

В вольерах крупных животных есть бассейны. Нежиться в воде очень нравится медведям Маше и Умке. Из-за жары рацион питания медведей подкорректировали – косолапых теперь кормят замороженными фруктами и своеобразным заливным из замороженной рыбы.

Новое летнее меню и у обезьян, а также в их вольерах работает кондиционер.

– Корректировка рациона проходит всегда в зависимости от сезона года. В связи с тем, что лето, жара, более облегчённый вариант рациона, в основном – фрукты, овощи, охлаждённый йогурт и небольшое развлечение – замороженные цитрусы и виноград, – рассказала заведующая отделом млекопитающих и рептилий Воронежского зоопарка Наталья Амелина.