Ретро-ДТП: В Воронежской области «девятка» столкнулась с гужевой повозкой

Фото с сайта ГУ МВЛ по Воронежской области

Необычная авария произошла среду, 6 июля, около 17.50 в Богучаре Воронежской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 18-летняя автомобилистка на ВАЗ-2109 на Кузнецком переулке протаранила гужевую повозку. Лошадью управлял 56-летний местный житель.

В результате аварии погонщик получил травмы, его забрали в больницу медики. Пострадала ли лошадь, не сообщается.

По факту ДТП сотрудники полиции организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.